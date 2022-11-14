台北市新冠疫苗接種預約平台第38期將在11月15日至18日上午9時至晚上9時開放預約，疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納(12歲以上)、莫德納次世代雙價BA.1(12歲以上，限追加劑)、莫德納次世代雙價BA.4／5(12歲以上，限追加劑)、幼兒BNT、兒童BNT、BNT(12歲以上)及Novavax(12歲以上)，接種日期為11月21日至27日。

北市衛生局表示，本次提供超過7萬個名額，其中莫德納次世代雙價BA.1提供約2萬個名額，莫德納次世代雙價BA.4／5提供逾3萬名額；另北市醫院特別門診11月14日至20日亦也提供2萬餘名額。

北市衛生局表示，高端疫苗最後一批期限將於11月15日屆效，後續國內無提供高端疫苗接種，民眾可依需求選擇其他廠牌疫苗完成接種。

北市衛生局呼籲，目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，國內防疫政策及邊境管制逐步開放，提醒符合接種資格且尚未完整接種疫苗者儘速預約，以降低因感染造成的重症、住院、死亡及發生MIS-C風險。

中央流行疫情指揮中心已開放12歲以上對象後續追加劑可接種單價疫苗，及自11月1日起擴大莫德納次世代雙價疫苗接種對象為12歲以上民眾，符合接種間隔者可接種追加劑。

衛生局提醒，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周(84天)，呼籲相關族群儘速前往預約接種，市民朋友前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS系統)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

另外，中央流行疫情指揮中心自14日起採居家照護非重症確診者隔離／自主健康管理改為「5＋n」天，居家照護確診者隔離滿5天後，若快篩陰性則無需自主健康管理；若快篩陽性應持續自主健康管理至快篩陰性日，或至距離解除隔離日滿7天。

衛生局表示，自主健康管理的民眾，無症狀者可以正常生活及外出，不以快篩結果為限制，應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象的場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動。

北市衛生局呼籲，疫情期間民眾仍應遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域。