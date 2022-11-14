無黨籍台北市長候選人黃珊珊今下午前往松山區慈祐宮參香，會後受訪（陳薏云攝）

九合一大選民調即將封關，各方機構的最後一版民調陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊的名次隨著機構單位不同而在二、三名游移，對此黃珊珊也透露，團隊自己有做民調，「第三名一直都是陳時中先生，這部分我非常確定。」

黃珊珊今下午前往松山區慈祐宮參香，會後受訪時表示，封關民調皆不可信，而媒體問及黃珊珊認為自己的實際支持度會是多少，黃表示，團隊自己的民調結果，與上週民意基金會公布的民調皆是比較準確的，都是採手機加市話方式調查，手機部分幾乎自己都是第一名，市話加權後可能是第二名，但絕不可能是第三名，「第三名的部分一直都是陳時中先生，這部分我非常確定。」

黃珊珊強調，自己團隊不會故意做假民調來誤導市民，台北市很多市民都非常有智慧，黃珊珊更舉例，大家都知道不會去選一個什麼都不懂的人，空降到公司當總經理，那為什麼在選舉時會做這樣的選擇？

黃表示，要選擇最適合當市長的，而不是擔心投給誰，另一個就會當選，投下去的應是自己的未來而不是顏色。

另藍綠最近狂打家人牌，陳時中妻子孫琬玲拉琴站台；國民黨籍候選人蔣萬安則找來妻子上節目，對此黃珊珊表示，會打家人牌是因為名人牌沒用了，然後政黨大老牌好像也沒用了，現在好像只剩下家人牌。

黃表示，打家人牌也很正常，但因為自己的家人全部都是軍人，大家都因為有公職在身，沒辦法出來輔選站台，這是家人的困難，但相信我最大家人支持度是來自台北市民。