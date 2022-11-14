新北市長選舉公辦政見發表會今（14）日上午舉行，民進黨新北市長候選人林佳龍無論是在政見論述或媒體提問時間，都在批評侯友宜想選總統、只會講好好做事、新北市升級未升格等。對此，國民黨新北市議員江怡臻表示，選民期待的是政見的論述，林佳龍回應不及格；國民黨市議員林金結表示，罵別人不好不會讓自己變好，林佳龍應該要有一定層次，不要只會攻擊別人。

江怡臻說，林佳龍政見發表會上的批評已經說過很多次，從民調數字來看，林佳龍和侯友宜差距相當大，林佳龍感受到選情很冷，試圖激出深綠基本盤，才會狂批猛批，但是選民不喜歡口水戰，希望的是政見的論述，林佳龍儘管有台中市長、交通部長的經歷，不把焦點放在新北市城市發展、交通等建設，選民會覺得相當可惜。

另外，林佳龍面對媒體提問，從台北跑來選新北未正面回應，反而批評侯友宜不要再講好好做事。江怡臻認為，林佳龍改選新北市是非常錯誤的利基點，他認為侯友宜好好做事不算是正面回應，但這才是民眾的期待，林佳龍這樣的回應是不及格的。

林金結說，林佳龍當初在新北市民進黨團交接時，曾在侯友宜、眾多民代面前斬釘截鐵說，他不是要來這選市長，而是要選台北市，結果卻違背承諾，跑來選新北，其中的過程轉折，完全沒有跟新北、台北市民說清楚，整個過程有什麼不可告人的秘密，有沒有跟蔡英文總統協議，這些應該在媒體提問時說清楚。

林金結表示，政見發表會看得不是惡意抹黑栽贓，罵別人不好不會讓自己變好，林佳龍的表現完全就是「倒退嚕」，應該要有層次，不需要攻擊別人，而是提出創新政見，要得到選民的支持，應該把牛肉端出來，像是孕婦、托兒補助要不要加碼。

他呼籲，林佳龍應該趕快提出強而有力、為之一亮的政見，相信就能超越侯友宜，獲得更多選民的支持，而不是靠「臭彈、歕雞胿仔」，攻擊其他候選人。