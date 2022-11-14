美國民主黨可能在期中選舉中輸掉眾議院多數地位，盛傳現任民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能要退休，昨（13）日她又被問到同樣問題，澄清沒有要離開國會，但關於是否仍擔任眾院民主黨領袖一職，她表示要待最終選舉結果出爐、以及家人、黨團意見後決定，不過她也霸氣表示：「我永遠都有影響力。」

82歲的裴洛西7日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時坦言，丈夫保羅（Paul Pelosi）被暴徒闖進豪宅攻擊後，確實影響了未來的政治計畫，讓外界盛傳她可能退休。

裴洛西昨日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）專訪時又被問到類似話題，主持人問她，當決定離開國會時，她希望外界如何記住她的議長政績？裴洛西澄清：「我沒有計畫離開國會，你問的是是否競選領袖。」

裴洛西周日接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）專訪時也被問到了類似問題。眾議院民主黨團預計30日舉行領袖選舉，裴洛西昨日被CNN主持人巴希（Dana Bash）問到是否計畫在領袖選舉中爭取連任時，她表示同僚們都在勸進她繼續爭取連任，不過她希望先等期中選舉結果出爐後再決定。

她說接下來將面臨總統大選，「所以我的決定將奠基於我家人、黨團的願望，但在我們看到一切結果之前，我不會考慮太多」，她強調有許多方式能夠施展影響力，「但我永遠都會有影響力。」

根據CNN預估，目前民主黨拿下眾議院204席次、共和黨拿下212席次，任一方須拿下218席才算取得眾院多數地位。

儘管現階段席次落後共和黨，裴洛西表示民主黨還沒放棄，「他們也還沒贏。」

美媒「AXIOS」評論，比起擔任眾議院少數黨領袖，如果民主黨順利守住眾院多數黨地位，裴洛西會更願意爭取連任領袖。

裴洛西也在專訪中支持即將滿80歲的美國總統拜登競選連任，他完成了這麼多：「在他任內創造了1000萬個就業機會…他做了這麼多很棒的事，他把錢放進民眾口袋、疫苗打進他們的手臂裡、讓孩童回到學校、人們回去工作。」

本屆期中選舉中，裴洛西以83%壓倒性得票率輕鬆連任眾議員，這是她第19屆任期。

文章來源：Pelosi says 'I will always have influence' as House control looms
文章來源：Pelosi says members urging her to consider House leadership again
文章來源：Pelosi won't announce decision on future as Democratic leader until all midterm results are in
文章來源：Pelosi says House Democrats are asking her to ‘consider’ another leadership bid
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