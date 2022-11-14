美國民主黨可能在期中選舉中輸掉眾議院多數地位，盛傳現任民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能要退休，昨（13）日她又被問到同樣問題，澄清沒有要離開國會，但關於是否仍擔任眾院民主黨領袖一職，她表示要待最終選舉結果出爐、以及家人、黨團意見後決定，不過她也霸氣表示：「我永遠都有影響力。」

82歲的裴洛西7日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時坦言，丈夫保羅（Paul Pelosi）被暴徒闖進豪宅攻擊後，確實影響了未來的政治計畫，讓外界盛傳她可能退休。

裴洛西昨日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）專訪時又被問到類似話題，主持人問她，當決定離開國會時，她希望外界如何記住她的議長政績？裴洛西澄清：「我沒有計畫離開國會，你問的是是否競選領袖。」

Asked if she will run again for House Speaker if Democrats keep the majority, Nancy Pelosi tells @GStephanopoulos that she will not make any comments “until this election is finished.” https://t.co/Su89UIafSm pic.twitter.com/qgw4nIMlYs — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 14, 2022

裴洛西周日接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）專訪時也被問到了類似問題。眾議院民主黨團預計30日舉行領袖選舉，裴洛西昨日被CNN主持人巴希（Dana Bash）問到是否計畫在領袖選舉中爭取連任時，她表示同僚們都在勸進她繼續爭取連任，不過她希望先等期中選舉結果出爐後再決定。

她說接下來將面臨總統大選，「所以我的決定將奠基於我家人、黨團的願望，但在我們看到一切結果之前，我不會考慮太多」，她強調有許多方式能夠施展影響力，「但我永遠都會有影響力。」

根據CNN預估，目前民主黨拿下眾議院204席次、共和黨拿下212席次，任一方須拿下218席才算取得眾院多數地位。

儘管現階段席次落後共和黨，裴洛西表示民主黨還沒放棄，「他們也還沒贏。」

“Whatever the outcome, we’re on the path to taking our country to a better place than was being dragged down by the other side.”



As control of the House remains in limbo, Speaker Nancy Pelosi tells @GStephanopoulos that Democrats “haven’t given up.” https://t.co/XuDD8t40Is pic.twitter.com/p52pXnNfYJ — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 14, 2022

美媒「AXIOS」評論，比起擔任眾議院少數黨領袖，如果民主黨順利守住眾院多數黨地位，裴洛西會更願意爭取連任領袖。

裴洛西也在專訪中支持即將滿80歲的美國總統拜登競選連任，他完成了這麼多：「在他任內創造了1000萬個就業機會…他做了這麼多很棒的事，他把錢放進民眾口袋、疫苗打進他們的手臂裡、讓孩童回到學校、人們回去工作。」

.@gstephanopoulos: "Do you think President Biden should run again?"



House Speaker Pelosi: "Yes I do. He has accomplished so much." https://t.co/V4ZrjZ14jz pic.twitter.com/tsuK7jp9YX — ABC News (@ABC) November 14, 2022

本屆期中選舉中，裴洛西以83%壓倒性得票率輕鬆連任眾議員，這是她第19屆任期。