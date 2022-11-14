民進黨近期緊咬國民黨桃園市長候選人張善政擔任「親共小黨」經濟黨顧問，經濟黨原定14日下午舉辦澄清記者會卻臨時取消，張善政認為不意外，批民進黨就是只會抹紅跟雙標，他希望選舉最後階段儘快的回歸政見，重申總顧問一職是空的，沒有實質內容，因此沒有辭職問題。

經濟黨黨主席張采明原訂14日下午開記者會澄清「假藥販賣、詐騙」等指控，前一晚卻以「媒體報導焦點只集中於統派和經濟黨與張善政的緊密關係，無助釐清假藥疑雲和統派爭議」，認為已模糊黨員召開記者會的目的，宣布記者會取消。

「經濟黨的決定，我覺得不意外！」張善政說，民進黨最厲害的招數就是抹紅、抹黑、模糊焦點，尤其最厲害的就是雙標，直指市長鄭文燦也跟經濟黨的黨主席合照過，鄭運鵬卻不去問鄭文燦為什麼會跟經濟黨合照，證明又是雙標。

張善政說，選舉快要到投票階段，希望儘快回歸政見，不去理這些抹紅、抹黑的事情。他強調，自己的總顧問職務是空的，根本就是一張紙，一個空的聘書，也沒有任何實質的內容，所以沒有什麼辭不辭去的問題。

張善政也批評鄭運鵬以中國台灣的名義去中國大陸做生意，是不爭的事實，自己沒有冤枉鄭運鵬，所以也不叫抹紅。張善政覺得，鄭運鵬至今沒有辦法講清楚自己去大陸做生意跟三個國營電信公司的互動關係是什麼呢？到現在沒有講清楚。