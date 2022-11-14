距離九合一選舉僅剩12天，選前之夜爭議仍持續發酵，民進黨新北市長候選人林佳龍再批侯友宜站在威權統治的一方，用過去對待異議分子、良心犯以及政治犯的招數拿來對付自己，讓他們去不適合的場地辦選前之夜，稱這次若是讓步就是象徵人權遭到打壓，高呼此刻就是改革的關鍵時機。

林佳龍直言集會結社是憲法保障的自由，侯市府沒有提出任何數字或是評估的資料就反對，過去8年前立法院長游錫堃參選新北市長時也遇過，這就是行政獨裁；他痛批侯友宜與威權統治站在一起，過去也是用這些手段對待民主的異議分子、政治犯與良心犯，這樣的性格現在就呈現在他的治理，只會講好好做事、依法行政。

他表示，侯友宜現在球員兼裁判，透過黑箱作業取得了板一前的廣場，還把附近也圈地，前幾天侯市長在版一廣場，媒體報導他們號稱五萬人，但都沒有溢出板一前廣場，只要稍微做一下交通維持計畫，都可讓選前之夜、讓人民可以有民主嘉年華。

林佳龍指出，打壓、逼著我們去不適合地方，如果這個讓步的話，就是會讓他更得逞，以後我們的人權就會受到打壓，這也不是只發生在個人身上，而是普遍性出現的狀況，新北市民只要受到委屈都沒辦法讓這聲音被聽見，所以自己要挑戰這種不合理威權統治。

針對近期市區出現拒投半年市長的看板，但傳出說好像有被施壓，侯市長對此則表示一切依照法規來，但佳龍則酸說，登了一個看板當然要按法規來，「這不是廢話嗎？」。

他強調，這些關心這次新北市選舉的人主動貼出看板，強調拒投半年市長，今天在政見會上自己也不斷去確認侯市長連任之後是否會去選總統，「他已經承認了」，所以年底的選舉就是在選半年市長或4年市長，今天的政見發表會跟這些看板都證實了這一點。