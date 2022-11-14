前美女主播林書煒和資深媒體人蔡詩萍結婚20年，育有1女寶貝千金蔡中泠，蔡中泠遺傳到父母的優良基因，今年17歲的她已出落得亭亭玉立，還相當擅長書法，是不少網友心目中的星二代女神，近日她趁著前NBA超級球星「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊在台灣掀起的熱潮，獻上筆酣墨飽的書法對聯給對方，也在社群放上和成品的合照，讓粉絲深感佩服直喊：「台灣最美才女」。

「魔獸」霍華德來台灣掀股一起熱潮，而主辦方在舉行記者會前，公關長致電給林書煒，想邀請今年才高三的蔡中泠寫對聯，在12號替魔獸舉辦的加盟記者會中，由球團代表致贈給霍華德，而對聯是「帶有圓隸風格的行書」，內容為「魔獸降臨，園力豹發」8字，對方表示很喜歡，蒼勁有力的字跡，旁人還以為出自名家之手；林書煒也透露女兒有特意找老師林隆達練習3、4個小時，甚至寫下數百次才交出作品。

事後，林書煒在社群寫下女兒蔡中泠獲得驚喜的好心情：「任務來得又驚又喜！希望女孩兒記得這個驚喜，更懂得感恩、珍惜與加倍努力啊！」，也放上女兒和書法作品的合照，可見蔡中泠身穿一件純白洋裝，氣質端莊大方，與媽媽林書煒合照時宛如一對姊妹花，網友見到後猛誇：「好棒的外交禮物」、「美到像小說封面欸」、「泠泠再度升級，真的是站在巨人的肩上了！」、「超美的字，人更美氣質與媽媽一樣仙氣」、「美少女才華洋溢，台灣之光！」