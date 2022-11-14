樹醫生詹鳳春帶領下，台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、社區居民等人一起守護老樹健康。（楊靜茹攝）

竹構藝術「鳳凰來儀」疫情期間療癒每個人，現在將回歸大地守護老樹健康。（台灣工藝館提供／楊靜茹南投傳真）

居民大手牽小手一起搶救鳳凰木老樹，將廢棄竹材埋進土裡改善土壤。（楊靜茹攝）

台灣工藝館外有多顆約70歲的鳳凰木，曾受白蟻侵蝕，女樹醫生詹鳳春進行外科清創手術醫治，工藝館考量鳳凰木樹齡已高，土壤硬化影響根系說養份等問題，發起「老鳳凰.樹醫生」公民綠色行動，由詹鳳春指導在地居民一起守護老樹，詹鳳春說：「很開心與這麼多人一起搶救鳳凰樹群，盼鳳凰樹群陪伴大家更長久。」

園區的鳳凰木群矗立園區行政大樓外約70年，見證台灣工藝發展，創造社區居民集體回憶，民眾多年在樹下奔跑、踩踏等因素，僅剩表層土壤比較鬆，底層的土壤以硬化，詹鳳春診斷後要進行基盤改良，詹鳳春帶領下，台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、社區居民等人拿耙子，將廢棄工藝竹材循環再利用，導引根系排水、吸收養分，讓根部有活動空間。

台灣工藝研究發展中心主任張仁吉說，新冠肺炎疫情嚴峻時，工藝家康怡茜使用在地竹材打造竹構藝術「鳳凰來儀」，疫情期間療癒來到園區的每一個人，現在將回歸大地，成為協助老樹生長的有機材。這場守護老樹公民綠色行動，集結藝術創作、生態教育及自然循環，深具意義。

詹鳳春指出，過去她醫治樹木，多半與專業團隊一起完成，這一次則是社區居民大手牽小手一起搶救老樹，環境際遇向下紮根，讓她非常感動，她期待透過搶救老樹的綠色公民行動，讓這凰樹群百年永續，陪伴大家更長久，留下更多美好的回憶。