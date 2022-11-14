台南市安南區鎮海國小近年來規劃「單車安全教育」，今年獲教育部全國交通安全教育評鑑「金安獎」特優第一名，自行車新文化基金會攜手KMC小騎士安全營，將單車租借站汰換的車輛重新整修再利用，今日捐贈鎮海國小15台循環單車，加強學校交通安全資源，也更讓老舊單車重獲新的生命力。

自行車新文化基金會執行長王玫文表示，每年都會將單車租借站汰換的老舊單車，拆裝換上全新的零件，變成環保再利用的循環單車，提供給有需要的地方與單位，至今已捐贈上千台，這次也透過KMC牽線，將八里租借站的15輛單車捐贈給鎮海國小的學童。

鎮海國小校長凃榮祥說，感謝自行車新文化基金會與KMC熱心公益捐贈，協助校方建構完善的安全交通環境，獲贈的15輛單車除提供給有需要的孩童使用外，也將作為校內道安教學及校外活動教學使用。

凃榮祥表示，這次藉著贈車活動，另也邀請鄰近學東國小學童一起體驗「小騎士安全營」，讓更多孩童能成為一位注重安全的單車騎士。

KMC副總陳奕名表示，「小騎士安全營」以孩童交通安全為考量，倡導單車健康運動，提升騎行安全文化，也希望藉此拋磚引玉，號召大家為打造安全通學環境而努力。