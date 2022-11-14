東洋(4105)今(14日)宣布，自國際研發藥廠PAION公司獨家取得在台專屬代理的鎮靜麻醉新藥，成功獲衛福部食藥署核准藥品許可證，預計今年第4季投入國內自費市場，將增添營運成長動能。

全球麻醉藥物領域已近20年沒有新藥上市。台灣東洋總經理侯靜蘭表示，實務上使用麻醉藥時，需注意用藥深度與用藥殘留等問題所造成的影響與併發症。台灣東洋為了替醫病尋找多元解決方案，進一步與成立20餘年、致力開發鎮靜、麻醉及重症照護等領域創新藥物的PAION公司合作，其成功研發反應快且可快速終止麻醉反應的靜脈鎮靜麻醉新藥，不僅提升鎮靜用藥安全也符合全球精準麻醉的臨床趨勢，該藥品更已獲歐美與亞洲等先進國家批准使用，成為國際醫療團隊信賴的新世代新藥。有鑒於此，PAION公司是台灣東洋首選的合作夥伴之一，期待未來深化雙邊關係，為台灣麻醉與重症照護領域帶來更多醫療解決方案。

侯靜蘭進一步指出，台灣東洋在獲藥證後，將於12月中旬投入每年約130萬例的自費健檢市場，盼替國內重視醫療品質的民眾提供新世代高階鎮靜麻醉藥物選擇，而未來5年內則會陸續引進可用於手術各階段的長、短效鎮靜、麻醉、止痛藥物，盼建構符合臨床需求的完整產品線，為全球醫病提供更多元的醫療解決方案也為公司長期營運添加成長動能。

PAION公司執行長Jim Phillips表示，非常高興能與台灣東洋共同在台灣麻醉鎮靜市場銷售與推展新藥，憑藉台灣東洋長期累積的專業知能，我們有信心對有麻醉需求的潛力市場提供最佳服務。此外，該新藥在台灣通過藥證審查並取得檢查鎮靜適應症亦代表是雙方夥伴關係中的一項重要里程碑，同時也彰顯了PAION公司深化重要核心市場以及將產品提供給全球患者的長期承諾。」