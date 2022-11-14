美系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告指出，認為宏達電有機會在短期內推出更新一代的Vive Flow，且第四季營收營收將回到正年增，現階段維將宏達電目標價由76元降到68元、維持中立評等。

美系外資表示，宏達電第三季營收季增加7.2%、年減少19.4%，毛利率維持在39%，惟儘管營收季增但仍然難以支撐其運營支出，導致營業利益率、稅後淨利為負。宏達電第三季運營支出季增長3%，而營收季增長7.2%，顯示宏達電在成本控制方面有成效，總計宏達電第三季淨損為9.83億元。

美系外資表示，10月營收年下降13%，惟衰退幅度相較去年同其收斂，第三季營收季增加7.2%，優於第二季的季減少9%，這與預期一致，顯示宏達電的收入增長將逐漸恢復。預計隨著智慧型手機銷售逐漸收斂，但VR軟硬體業務規模成長，預計宏達電的營收增長將繼續復甦，並在第四季年增長2%。現階段維將宏達電目標價由76元降到68元、維持中立評等。

美系外資表示，宏達電有機會在短期內推出更新一代的Vive Flow，其將會有更輕薄的設計，Vive Flow是宏達電的第一款消費級VR裝置，售價約為美金500元，儘管宏達電在產品發布上沒有顯示出明確的歷史模式(Vive Cosmos Elite於2020年2月發布、Vive Pro2/Vive Focus 3於2021年6月發布、Vive Flow於11月發布2021年），預計新產品將在年第四季度至明年第一季度推出，因為宏達電經12個月未推出新品頭戴裝置。看好宏達電的VR業務，將吸引更多玩家進入市場，尤其是商業VR市場，加上Meta推出高階終端產品、售價美金1499元，將推動整體生態系統，有利於整體產業受益。