國資圖今年「台灣閱讀節」主題活動將在12月3日登場，國資圖館長劉仲成（右2）鼓勵民眾多閱讀，以「茶香佐書香」是絕配。（陳淑芬攝）

國資圖今年「台灣閱讀節」主題活動將在12月3日登場，國資圖館長劉仲成鼓勵民眾多閱讀，以「茶香佐書香」是絕配。（陳淑芬攝）

國資圖「文青茶館」開張了！館長劉仲成14日在記者會表示，為今年「台灣閱讀節」超前佈署的「文青茶館」不賣茶，推出「茶」主題展出，閱讀節即將在12月3日登場，結合「閱讀」與「品茶」，透過茶文化書籍、講座及調茶教學等活動，展現閱讀的價值，他鼓勵民眾沒事多讀書，長知識。

國資圖每年以「創新」主題結合「閱讀」舉辦「台灣閱讀節」活動，今年邁入第十年以「茶」為主題，11月1起先推出「國資圖文青茶館」熱身，展出台灣茶的多元面向，分類「在地的茶」、「世界的茶」、「創新的茶」及「在家泡的茶」，挑選搭配書籍展出至12月4日；「台灣閱讀節」主題活動則在12月3日登場。

劉仲成指出，世界最好的茶在台灣，台灣最好的茶在中台灣，「茶香」與「書香」是絕配，沒事多喝茶、多讀書，好的茶會回甘，好的書能讓你回味無窮，閱讀與品茶都是生活中的一部分，結合閱讀及品茗，從書中學習茶的知識與文化。

設在國資圖入口處的「文青茶館」自11月1日起開張。劉仲成說，這是台灣圖書館界的第一個茶館，茶展區搭配茶特色館藏書籍展出，常被索借一空，閱覽科同仁持續不斷補充館藏書籍，不怕你不借、只怕你不來。他並鼓勵民眾勇敢的設定個人閱讀目標，每周讀一本書，10年就可讀500本書，天天讀好書、日日喝好茶。

「台灣閱讀節」活動當天規畫主題秀、結合茶器互動及創意調茶等表演，還有「好書調茶局」闖關活動、及找茶市集等，另有「茶職人講座」邀請華岡茶葉執行長杜蒼林和冉冉茶事總監藍大誠分享茶的文化與知識。