後座乘客背包內查獲毒品吸食器。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

武姓男子於昨日晚間11時開車載著黎姓、謝姓2男及黃姓女子等4人南下高雄旅行結束，北上行經台南市中華西路2段時，因開遠燈遭警方攔下盤查，發現全車4人都是通報失聯的移工，又在其中2人身上查獲安非他命吸食器及毒品殘渣，除依毒品罪嫌移送外，4人訊後解送移民署南區事務大隊台南市專勤隊收容，準備日後遣送回國。

據了解，武姓等4人夜間開著向朋友商借而來汽車，到高雄旅行結束後，準備經由台17線中華西路返回臨安街住處時，因一路開啟遠燈遭警員攔下勸導，遭警方路檢攔下盤查。4人下車接受盤檢過程神情慌張，經警員逐一檢查身分，發現4人陸續於去年起即被雇主通報失聯。

警方後來又在後座黎姓及謝姓2男所攜帶之背包內起獲安非他命吸食器及毒品殘渣等物品。經帶回實施尿液篩檢，武、黎、謝等3男均呈現第二級毒品安非他命陽性反應，全案將武等3嫌依毒品危害防制條例調查送辦，並解送移民署南區事務大隊臺南市專勤隊收容。

警二分局表示，警員執勤中認真觀察，繼而線上查獲失聯移工及毒品案送辦；警察也會持續就「安居緝毒」列為重點工作，並加強轄區各治安重點區域及路段之臨檢路檢，並善用各項勤務方式不斷掃蕩犯罪，以打造優質生活環境。

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