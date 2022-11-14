霓虹色系單品訴求在派對中成為萬眾矚目的一員。（Gap提供）

Gap x Smiley限定聯名系列展示正能量穿搭。（Gap提供）

伴隨冬日來臨，美式休閒服裝品牌Gap推出全新抱抱絨系列服飾，主打觸感如雲朵般輕柔，設計融合多種經典元素，包括長袖T、帽T、外套等多樣單品。為迎接年末各種派對聚會，Gap不僅推出許多大膽顯眼的霓虹色系套裝，更攜手Smiley邀請大家跟著經典「笑臉」一起狂歡。14日至23日，Gap祭出全台門市及官網，商品滿2000元折400元優惠。

Gap本季推出冬季必備的超柔軟新品－「抱抱絨」系列服飾，採用雙面複合珊瑚絨面料，正面為極為柔軟的珊瑚絨，背面搭配手感細緻的搖粒絨，展現如雲朵般的輕軟觸感，設計圖樣多元的抱抱絨系列，暖調的百搭駝色風，在沉穩中帶有可愛俏皮氛圍，加上毛茸茸的觸感，變身讓人愛不釋手的Q萌小熊；結合經典不敗的Logo、格紋、印花、撞色等元素，輕鬆混搭出時髦的街頭感。

年末的派對馬拉松，最適合把狂歡的顏色穿上身，而近期Y2K的運動套裝風潮再起，Gap鮮豔的霓虹色系就相當適合，款式在長袖T、帽T等品項上，除了柔軟細膩觸感，更貼合肌膚穿著，也大膽了運用高彩度的顏色。此外，Gap本季也攜手Smiley 推出限定聯名商品，翻玩Smiley經典的「笑臉」圖案搭配Gap Logo，讓大人小孩持續保持微笑，為派對帶來滿滿的正能量。