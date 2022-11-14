台北市長柯文哲今（14）日宣布，針對10月16日受尼莎颱風侵襲的泡水車輛，發放每輛汽車2萬元、機車2000元慰助金。但時機點卻被外界質疑是為了拯救無黨籍候選人黃珊珊的選情，黃珊珊今反酸「中央的前瞻計畫每次碰到選舉，難道也是為了救選情嗎？」

黃珊珊今下午前往松山區慈祐宮參香，會後受訪被問及柯文哲在選前釋出慰問金補貼，被外界質疑是在拯救黃珊珊選情，對此黃珊珊憤怒表示，慰問金是人民權利，不是為了特定的個人選舉，「如果要這樣說，中央的前瞻計畫每次碰到選舉，難道也是為了救選情嗎？」黃強調，人民事情是第一位，不要每天想著選舉，為了救選情撒幣，人民也不會接受。

令民進黨籍候選人陳時中認為泡水車慰問金2萬，而且政府有疏失，坦白講是不足。對此黃珊珊表示，這次是極端氣候強降雨，是補助不是賠償，這有差別，並稱讚市府訂出新SOP是好事。黃也強調，政府在補助還是有財政紀律，這次是因為極端氣候強降雨，要看通知民眾時間是否合理，車輛泡水的修繕費用，政府不可能完全彌補。

另柯文哲上午記者會時表示，不認為2萬元是賠償金，而是慰問金，黃珊珊則附和，有公務員違法失職才需要賠償，當天是即時強降雨，並非行政作業錯誤，那就不是所謂的賠償，而是政府做後續補貼。