林佳龍推出「老新北、換新厝 危老都更一坪換一坪」政策。（王揚傑攝）

林佳龍推出「老新北、換新厝 危老都更一坪換一坪」政策，立法院長游錫堃和多位市議員候選人都到場支持。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（14）日推出「老新北、換新厝 危老都更一坪換一坪」政見，特別邀請8年前參選新北市長時，也提出相同政策的立法院長游錫堃到場背書。林佳龍表示，這項政策是「新北大翻新」重中之重的政策，是最需要加速，也最具成功條件，現在有天時、地利，就差人和，由林佳龍來推動，4年4萬戶、一坪換一坪，加速來做危老都更。

林佳龍批評，侯市長「都更三箭」的政策緩不濟急，已經8年了，從游錫堃院長參選新北市到現在，新北市的房子又老舊了8年，因為台灣是地震地帶，尤其是台北盆地，六級以上地震可能會有4000多棟的建築會倒塌，8年新北市的危老建築從不到30萬戶增加到47萬戶，所以要跟時間賽跑。

林佳龍順帶再批評侯友宜，侯市長就是想做半年市長，然後落跑去選總統，有騙票之疑。

林佳龍表示，4年4萬戶由政府主動來專案辦理，成立都更整合司，用公辦讓參與都更的人都不用去困擾，不會讓建商財團取得過度利益，回饋給參與都更的人。「一坪換一坪」會讓居住環境更好，增加容積、獎勵，回饋到公共設施，讓大家有停車場、公園綠地，包括長照、托育，甚至青年創業的共享空間就可以在這裡，所以以後的房子不只是回家睡覺，而是一個有愛和溫暖的家。

林佳龍說，其實4年4萬戶是最起碼的低標，一旦有成功的案例，大家一定爭相走告，過去就是因為民間開發有利益分配的問題，由政府出面又增加容積，又回饋社區做公設，都更過程用中繼宅、社會宅安頓參加都更的人，配套是全面的。

林佳龍強調，8年前游錫堃的政見由林佳龍實現，這次參選他承擔很重要的責任，蔡英文、游錫堃、蘇貞昌3位參選新北市長都差一點，他接棒當選就一任拚四任，4年做16年市長該做的事，他在台中市就是接棒胡志強市長，台中的改變就看得見。