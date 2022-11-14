雲林是農業大縣，除了守護大家的餐桌外，也是食農教育最好的教室。追求連任的雲林縣長張麗善指出，未來將邀請農民進入校園擔任講師，並讓孩子們到農田、魚塭、牧場等現場，實際體驗「鋤禾日當午」的不容易，為孩子打造一堂惜食的冒險課。

張麗善今（14）日在臉書表示，縣府團隊在推動食農教育的過程中，發現雲林許多青農、返鄉青年團隊早已開始運用各自的專業，用樂天派的態度創造無限想像，甚至與地方創生、社區營造、青年返鄉等環環相扣，讓雲林農業有了很不一樣的新面貌。

「透過公私協力，為孩子打造一堂惜食的冒險課！」張麗善指出，農業看天吃飯，天氣是影響收成與營收的重要關鍵，加上有病蟲害、市場價格等因素，全都反映務農工作並不簡單，未來希望邀請農民們進入校園擔任講師，讓孩子們到現場實際體驗農活，搭配實際動手做、遊戲互動等，讓學童理解農業生產、農業環境、飲食生活文化等概念，學會尊重得來不易的農作物。

張麗善強調，雲林身為農業大縣，平常溫暖守護人們的餐桌，團隊也正形塑台灣的食育風格，要讓雲林成為食農教育的示範城市。