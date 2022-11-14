許多上班族需要長時間坐在辦公桌前使用電腦，不但容易導致全身肌肉痠痛，甚至還會引起「滑鼠手」。骨科醫師陳鈺宏指出，有滑鼠手的人長期下來除了痠、痛、麻以外，還會引起手指麻木、肌肉萎縮等問題，因此他提供4招改善方法，包含熱敷、注意姿勢、更換滑鼠配件，以及適當休息。

陳鈺宏在臉書粉專發文表示，滑鼠手的正式名稱為「腕隧道症候群」，常見於電腦打太多的上班族和電動族，一開始可能只有輕微症狀，容易被人忽視，但長久下來除了痠、痛、麻以外，還會引起手腕腫脹發炎、手指麻木、肌肉萎縮、手腕骨錯位等問題。

陳鈺宏指出，滑鼠手的成因是打電腦的姿勢，讓手腕長時間處於壓迫狀態，如果使用電腦的環境不好，或使用時間過長，就會讓有韌帶、神經和血管經過的腕隧道勞損，腕隧道逐漸變狹窄，進而使神經和血管感到壓迫；因此陳鈺宏也提供4招改善滑鼠手的方法。

▎熱敷

如果是慢性疼痛的滑鼠手，可以將手泡在40°C的熱水熱敷，放鬆肌肉；急性疼痛則要趕快看醫生，熱敷可能會使病情加重。

▎注意姿勢

使用滑鼠時，手臂不要懸空，可以擺在桌上支撐，用臂力移動。

▎更換滑鼠配件

滑鼠過大或過小、座椅高低是否適合，都會影響滑鼠手。建議座椅和桌面的高度，要能讓整個手肘能平放在桌面，也可以考慮增購符合人體工學的滑鼠、滑鼠支撐架等，以減少手部壓力。

▎休息一下

如果已經有滑鼠手症狀，每使用滑鼠1小時，最好就要休息10分鐘。