桃園市八德區農會大湳辦事處農業綜合服務中心由於公共空間年久失修，由農委會、市府及農會各負擔三分之一，共斥資1500萬元整修。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦今至八德區農會大湳辦事處視察整修情形，他表示環境已變得乾淨整潔，相信能提升民眾洽公的安全及便利性。（陳夢茹攝）

桃園市八德區農會大湳辦事處農業綜合服務中心位處捷運綠線G04站旁，由於公共空間年久失修，有漏水等問題，為提升民眾洽公安全及便利性，斥資1500萬元進行整修，由農委會、市府及農會各負擔三分之一，館舍已整修啟用，提供農會供銷、信用、保險及推廣項目，今天辦理竣工啟用典禮。

鄭文燦表示，八德區是蔬菜與稻米的故鄉，農會推出的產品特別有競爭力，連近期新增的花卉班都很用心經營，截至今年10月止，八德區農會存款總金額高達79億5225萬元，放款總金額41億8954萬元，盈餘有2872萬元，逾期放款比率為0.13％相當低，顯見營運狀況穩健。

鄭文燦指出，八德區農會大湳辦事處農業綜合服務中心整修工程，針對原本不堪使用的公共空間舖面、漏水雨遮、老舊耗能管線設備和臨櫃櫃台等一併整理，今天舉行竣工啟用典禮，內部環境變得乾淨整潔，像換新衣服一樣。此處位於捷運綠線G04站旁，是未來捷運綠線與捷運三鶯線延伸八德段交會處，且一旁的基地預計要和捷運綠線聯合開發，若未來順利納入規畫，捷工局和農業局可就樓地板面積及地價稅徵收等項目研議，會盡最大努力照顧農會權益。

鄭文燦提及「三保一金」政策，包括農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金。農民健康保險方面，桃園提供自付額30％全額補助。農民職業災害保險則每月保費農民自付額部分，由農業局補助一半，八德區農會更加碼補助另一半，讓農民能免繳保費就享有傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼等4項給付。農民退休儲金方面，年滿65歲即可按月領回退休儲金，鼓勵農民踴躍參與各項農民福利措施。