桃園市八德區農會大湳辦事處農業綜合服務中心位處捷運綠線G04站旁，由於公共空間年久失修，有漏水等問題，為提升民眾洽公安全及便利性，斥資1500萬元進行整修，由農委會、市府及農會各負擔三分之一，館舍已整修啟用，提供農會供銷、信用、保險及推廣項目，今天辦理竣工啟用典禮。
鄭文燦表示，八德區是蔬菜與稻米的故鄉，農會推出的產品特別有競爭力，連近期新增的花卉班都很用心經營，截至今年10月止，八德區農會存款總金額高達79億5225萬元，放款總金額41億8954萬元，盈餘有2872萬元，逾期放款比率為0.13％相當低，顯見營運狀況穩健。
鄭文燦指出，八德區農會大湳辦事處農業綜合服務中心整修工程，針對原本不堪使用的公共空間舖面、漏水雨遮、老舊耗能管線設備和臨櫃櫃台等一併整理，今天舉行竣工啟用典禮，內部環境變得乾淨整潔，像換新衣服一樣。此處位於捷運綠線G04站旁，是未來捷運綠線與捷運三鶯線延伸八德段交會處，且一旁的基地預計要和捷運綠線聯合開發，若未來順利納入規畫，捷工局和農業局可就樓地板面積及地價稅徵收等項目研議，會盡最大努力照顧農會權益。
鄭文燦提及「三保一金」政策，包括農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金。農民健康保險方面，桃園提供自付額30％全額補助。農民職業災害保險則每月保費農民自付額部分，由農業局補助一半，八德區農會更加碼補助另一半，讓農民能免繳保費就享有傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼等4項給付。農民退休儲金方面，年滿65歲即可按月領回退休儲金，鼓勵農民踴躍參與各項農民福利措施。
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