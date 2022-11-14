台南一名47歲男子為視障人士，今年8月間於台南新營火車站接受女站務員領導出站，未料男子突然用手環住站務員脖子，還把頭埋在肩膀上，遭到站務員控告性騷擾。台南地院審結，依犯性騷擾罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決書指出，男子為視障人士，今年8月21日晚間7時許於新營火車站內，接受女站務員A的領導出站，男子利用A女帶領搭乘電梯時，趁A女不注意之際，將原先搭在A女左肩的手，環勾住A女脖子，並將頭部埋在A女右側肩膀與臉頰之間，因A女深感冒犯，事後向鐵路警察局高雄分局報案處置。

男子接受偵訊時坦承不諱，檢察官核對A女在警詢與偵查指訴，以及派出所案件受理紀錄表、性騷擾事件申請書、電梯內監視器畫面及車站內監視器畫面等證據，認定男子自白與事實相符，堪認罪嫌，依違反性騷擾防治法將男子起訴。

台南地院法官認為，男子利用電梯狹小的機會，趁A女不注意時性騷擾，女性的臉頰與肩膀，並非我國一般正常社交禮儀所能任意觸摸的身體部位，若未經本人同意就觸碰，足以引起本人嫌惡，酌情後依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。