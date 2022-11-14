圖／總統府提供

圖／總統府提供

「拜習會」今天登場，華府智庫「美國進步中心」主席達修爾表示，他相信所有在華府的共和黨、民主黨人士、政府官員或國會議員，都致力於讓這個區域能夠更安全。拜登總統參加峰會也一定會持續討論相關安全議題。貿易關係對美國至關重要，他們很有信心，無論是拜登政府或其他政府，都高度渴望能夠和臺灣人民及政府更密切的合作，以確保能有更安全的經濟。

華府智庫「美國進步中心」今天由主席達修爾率團拜會蔡英文，成員包括美國勞工部前部長裴瑞茲、美國全球領導聯盟會長孫爾、「美國進步中心」資深副會長余冠倫、「美國進步中心」資深研究員舒頓等人。

蔡英文表示，「美國進步中心」是美國公共政策最具影響力的智庫之一，對於各項議題的政策建議，都非常受到美國政府的重視，這是睽違三年再次來訪，格外具有意義。

她說，美國和臺灣一直是共享自由民主價值的堅實夥伴。感謝拜登政府上任以來，六度批准對臺軍售，也在臺海執行航行自由任務。臺灣位處威權主義擴張的最前線，我們會持續強化自我防衛能力，也會致力維護區域的穩定和平。

面對疫情及烏俄戰爭所帶來的挑戰，蔡英文認為，全球民主國家應該發揮彼此的不同優勢，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。就在前幾天，「臺美21世紀貿易倡議」完成第一回合的談判。未來，臺灣和美國將召開更多的會議，促進貿易領域的合作。

她強調，臺灣會跟美國透過其他的對話機制，包括「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等平台，繼續深化各項議題的合作，一起為印太區域的繁榮與開放，做出更多貢獻。

訪團此行也將針對防疫、能源轉型及資訊安全等議題，跟我國政府單位及民間團體交換意見。她預祝訪團有豐碩的成果，並盼一起持續提升臺美關係。

達修爾致詞時提到，美台兩國作為民主國家，在這周及這個月正面臨許多選舉及相應的挑戰。美國的期中選舉才剛結束，而臺灣的地方選舉也即將要展開。對民主國家而言，在這個時間點最至關重要的工作，就是要共同合作，為未來的公共治理提供最佳品質。

《台灣關係法》已經邁入40週年，他自豪的說，臺美關係前所未有的強健，而且臺灣跟美國過去40年來的關係來到了最高點。臺美關係強健的原因，是因為他們非常敬佩臺灣過去40年來的民主發展。在美國他們也非常關心自身的民主品質。因此，不論是美國或臺灣，對於建構並維持強健的民主所付出的努力，他們都要致上最深的感謝。

針對蔡英文在致詞時提及的「美國國際民主協會」，他說，訪團對於美國前國務卿歐布萊特的辭世也感到非常不捨。但是在傷痛之餘，他們決定在臺灣駐點，不只是在臺灣有一個辦事處，更希望能在臺灣擴展業務，打造臺灣成為印太地區的民主重心。

達修爾說，民主的力量當然也仰賴著國安的力量。因此，他們更加重視美國及臺灣的安全議題。相信所有在華府的共和黨人士、民主黨人士、政府官員或國會議員，都致力於讓這個區域能夠更安全。不論是拜登總統在今日參加峰會，或者訪團接下來在臺灣的行程中，也一定會持續地討論相關安全議題。

他認為，在討論民主及安全議題之餘，我們也必須要強調經濟實力的重要性，並給予人民更多經濟發展的機會。臺灣作為美國第8大貿易夥伴，他們非常期待「臺美21世紀貿易倡議」能夠持續展開，並擴大至其他方面的合作。貿易關係對美國至關重要，這不只是經濟議題，更是安全議題。

他也強調，他們很有信心，無論是民主黨或共和黨人士，無論是拜登政府或其他政府，都高度渴望能夠和臺灣人民及政府更密切的合作，以確保接下來的數月、數年都能有更安全的經濟。