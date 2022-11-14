民眾黨新竹市長候選人高虹安涉助理費爭議不斷，今再被週刊爆料，連助理本薪也低薪高報，高報的薪資差額、每月加班費疑似上繳作為辦公室公積金，對此無黨籍候選人黃珊珊表示，爆料者有鐵證就拿出來，沒有就閉嘴。

黃珊珊今下午前往松山區慈祐宮參香，會後受訪問及高虹安助理費爭議，媒體提問若是罪證確鑿，黃珊珊還挺得下去嗎？黃珊珊憤怒回覆，若爆料者有鐵證就請拿出來，為什麼還要藏著呢？鐵證不是現在就能拿出來一刀斃命嗎？有鐵證就拿出來沒有就閉嘴。