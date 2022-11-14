在廣告主紛紛撤離之際，特斯拉執行長馬斯克旗下航太事業SpaceX已經向推特買下一個大型廣告案。

馬斯克在10月底完成以440億美元收購推特的交易，現在也擔任該社群平台的執行長。

CNBC報導，根據取得的推特內部記錄，SpaceX將在西班牙和澳洲的推特上為其星鏈（Starlink）衛星聯網服務打廣告。

消息人士表示，SpaceX為星鏈在推特上購買的廣告產品名為「takeover」，企業購買「takeover」其中一個方案通常需要砸下逾25萬美元，好讓其品牌能在推特的主要時間軸上置頂一整天。SpaceX在上周購買這個廣告，預計未來幾天首先會在澳洲投放，然後是西班牙。

根據現任和前任員工透露，SpaceX通常不會在推特購買大型廣告。

過去馬斯克總是誇讚自己的電動車公司沒有在印刷、廣播、電視和線上顯示廣告等傳統廣告上花費過一毛錢，而是從粉絲部落格和新聞網站博得聲量，並透過車友、粉絲或股東活動以及社群媒體來引起關注。

但現在馬斯克發現自己身為推特執行長，就得為推特拉廣告。在馬斯克完成這個紛擾不斷的私有化交易之前，推特擁有約2.378億個「可變現每日活躍用戶」（Monetizable Daily Active Users，mDAUs）。馬斯克的目標是讓推特至少一半的收入來自於其訂閱用戶，而非只來自於廣告。

但即使賣出像「takeover」這樣的大型廣告產品，也不足以彌補最近許多廣告商退出所造成的缺口。通用汽車、奧迪、福斯、通用磨坊（General Mills）、輝瑞、聯合航空等公司都暫停在推特上的廣告支出，部分是為了應對該平台上仇恨言論和錯誤信息的狂轟濫炸。連廣告業巨頭Interpublic Group也建議自家客戶趕緊退出推特。此前該社群平台大約九成的收入來自於廣告業務。