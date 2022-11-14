大成鋼(2027)第三季每股盈餘降至0.87元，前三季獲利仍增67.9%，基本每股盈餘5.91元，相較去年同期的4.18元成長。大成鋼也公告持股隆美達9成以上，衝刺台灣家居裝修市場，業內外齊心打拚營運。周一撇開單季獲利下滑，投信連日力挺下，吸引多方積極搶進，盤中衝上三個月新高價，收漲近4%，站穩40元關卡。

大成鋼第三季營收277.36億元，季減14.03%、年增6.65%；毛利率20.4%，季減12.6個百分點、年減12.2個百分點，稅後淨利16.75億元，季減69.4%、年減44.8%，單季每股盈餘0.87元，相較今年第二季2.83元、去年同期1.86元相對下滑。

大成鋼第三季受到淡季因素、客戶下單速度放緩，不鏽鋼、鋁捲板出貨量分別季減15%、5%。

大成鋼前三季營收902.49億元，年增24.5%；營業毛利264.47億元，毛利率29.3%，年增0.9個百分點，歸屬於母公司業主淨利114.3億元，年增67.9%，基本每股盈餘5.91元，相較去年同期的4.18元成長。

大成鋼公告，增資子公司大成鋼隆美，從6月21日增資2億元後，再增資4億元；此次增資後，大成鋼已持有隆美8.06億元，目前持股比達92.29%，其目的維拓展公司窗飾產品，增加行銷據點，將全力衝刺一年超過1500億元的台灣家居裝修市場。

大成鋼10月營收92.26億元，年增3.82%、月減0.98%，雖然單月營收逐步滑，仍創下同期新高；前10月營收994.63億元，年增22.19%。

大成鋼第三季面臨傳統淡季，以及原物料走跌、通膨拖累需求走弱，均令大成鋼營收、毛利率、獲利表現不振。然中美市場可望在明年再啟動需求力道，推升出貨、營運。