原在台中市「金錢豹酒店」上班的顏姓女子，2017年11月凌晨因吸毒酒駕撞死雅妃烘焙坊陳姓烘焙師，遭判刑9年6月入監服刑。陳男的胞姊每年在弟弟忌日時都會寫信給顏女，今年的信件內容曝光，「贖罪的當下，又能活得有價值，相信對妳是一種洗淨，對受害家庭也是一種安慰」。

今日凌晨陳男的姊姊在臉書粉絲團「雅妃烘焙坊」分享親手寫給顏女的信，並貼文表示，「（弟弟）離世第五年，第幾封信我也忘了，姊姊我也剛為帥主廚的爸爸慶過生，一切都很愉快平靜。我們都在前進的路上」。

陳姊先是在信中分享自己的近況，並表示終於等到顏女心境上的轉變。(翻攝臉書雅妃烘焙坊)

陳姊在今年的信中，先是分享自己的近況，表示自己的孩子開始上學了，但因疫情申請在家自學，自己還架設網站開始寫文章，分享帶孩子自學的經驗。

陳姊表示「終於等到妳（顏女）心境上的轉變，能進入人生中第一段的自省，接下妳還有很多時間和妳自己相處，請透過各種方式去認識妳自己，試著找出自己的價值」，並希望未來能知道顏女做了什麼嘗試，是成功還是失敗，如果未來恢復自由之身時，遇不到給自己機會的人時，是否能自己創造機會。

陳姊在文末期許顏女能找到屬於自己的位置。(翻攝臉書雅妃烘焙坊)

陳姊指出，這些年對酒駕零容忍的影響，一點一滴讓社會潛移默化，使因酒駕而破碎的家庭逐漸減少，但只要出現一件，就是對受害家庭造成巨大傷痛，「對我來說，弟弟的逝去對酒駕的改善只有一點點，妳（顏女）還活著，我和我父母都還活著，只有活著才能繼續影響，才能推著巨輪前進」。

最後，陳姊表示「坦然地活著贖罪，勢必要比死來得痛苦，但如果贖罪的當下，又能活得有價值，我相信對妳是一種洗淨，對受害家庭也是一種安慰，願妳找到自己的位置」。

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