近日因蛋價不斷上漲，傳出學校營養午餐吃不到雞蛋，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信14日表示，雞蛋是學生很愛的料理，不可能讓學生吃不到蛋，每月仍會安排5至6次蛋料理，但他也坦言，因為蛋價飆漲，全蛋料理幾乎都取消，改搭配當季時蔬入菜的蛋料理，可減少25％的蛋用量。

面對蛋價居高不下，小吃店的滷蛋價格也上漲，而營養午餐要看到全蛋也很難，讓團膳業者大喊吃不消，陳明信說，若以滷蛋出餐，這項配菜成本就要12元，目前全台營養午餐一餐平均約40到65元，團膳業者平均利潤不到1成，面對蛋價居高不下，只能調整烹調方式因應。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會表示，雖國際物價波動造成國內雞蛋價格受到影響，但相較今年初已較為穩定，學校午餐團膳業者在開立蛋料理，每月仍舊開立2至4次，並以搭配時蔬的蛋料理做開立。

餐盒全聯會指出，營養師也會依照其當日營養需求來添加其他蛋白質，例如豆腐等食材，來提供該日蛋白質的攝取。