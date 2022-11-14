新北市長侯友宜上午參加公辦政見發表會後，下午前往東北角平溪、雙溪、貢寮舉行造勢活動，侯友宜表示，和東北角的鄉親都是很好的朋友，會努力讓大家感受到好好做事的能量，推動地方更加發展。

侯友宜先前往平溪十分寮成安宮參拜，平溪里長全數到場支持，市議員候選人蕭敬嚴、平地原住民議員吳國譽也全程陪同。

侯友宜說，自己與里長、鄉親的感情非常深厚，更強調里長都要當選最重要，自己、市府團隊會與所有的里長一起打拚，為地方好好來做事。

侯友宜指出，這些年市府一直致力於平衡區域的發展建設，透過各種軟硬體建設，讓長輩都有宜居的環境，所以推動銀髮俱樂部、智能衛生所、日照中心、免費巴士等，另也不斷促進觀光產業的發展，如十分靜安橋整修、老街路面優化、三貂嶺至雙溪新闢自行車道等，吸引更多的遊客，更將傳統文化重新包裝行銷，為地方注入活力。

侯也說，當年上來台北打拚的時候，父母只交待「好好做事，不要和人吵架」這是台灣人重要的精神，所以自己都是秉持這樣的態度，而剛剛在參拜成安宮的時候，也向媽祖承諾，會和四年前一樣「惦惦做、認真做」只為鄉親、地方認真打拚。

雙溪活動，在地里長幾乎全員到齊，並且超過500名支持者高呼凍蒜。致詞時侯友宜指出，有人說選舉要找大咖「站」台，但他是找大咖來「坐」，他的大咖就是所有的市民，選舉沒有所謂大咖，他跟里長一樣大，請所有支持者都要讓里長高票當選，「越做越好，票就要越多」。

侯友宜表示，生活開心就好，他看到電視都在罵來罵去，其實台灣不大，要跟每個人都做朋友，就像是他的名字「友宜」一樣，選舉要抱著快樂、健康的心情，他選舉其實很簡單，就是不要罵人。

侯最後一站則來到貢寮，在海濱的東興宮與居民相見歡。侯友宜說，無論是城、鄉的建設，他都會全力以赴、帶給市民更好的生活，並期盼帶動青年返鄉就業，一棒接一棒，世代傳承。