首爾股市周一收低；投資人兌現近日上漲的股票，市場也出現警告，認為期待聯準會放慢激進升息還為時過早。

周一在震盪交易中，南韓KOSPI指數吐出早盤上漲，收盤下跌8.51點或0.34%，為2474.65點。總交易金額為7,21兆韓元(約54.3億美元)。外資和散戶分別買超1476億韓元和156億韓元。機構投資人賣超1708億韓元。

聯準會官員Christopher Waller在周日表示，在停止升息之前，聯準會還有「迴旋餘地」。他同時指出，下次會議可能放緩升息，但是不應該被視為聯準會抑制通膨的承諾有所軟化。

Daeshin證券分析師Lee Kyung-min說：「市場上漲的動能一直在減弱，KOSPI指數的反彈，預計不久之後就會結束」。「特別是外國投資人，由於對經濟低迷和企業業績的擔憂日益加劇，他們隨時都可能獲利了結」。

主要科技股皆下跌。三星電子下跌1.59%，為6.19萬韓元；晶片巨頭SK海力士下跌2.78%，為9.09萬韓元。

電池製造商LGES跌3.21%，報60.4萬韓元；樂金化學也下跌1.49%。

美國總統拜登在周日說，考量到韓國公司對美國經濟的巨大貢獻，應當討論通膨降低法(IRA)的實施。

現代汽車逆勢大漲2.33%，子公司起亞上漲2.79%。浦項鋼鐵也上漲3.15%。