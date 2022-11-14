桃園市長鄭文燦今批評前內政部長李鴻源「選舉抹黑」，國民黨桃園市長候選人張善政力挺李，認為李的專業不用懷疑，斥市政府總用虛假數字塘塞、態度高傲，強調桃園公共工程頻出包，鄭文燦卻說不清且一直迴避，就是因為鄭文燦都在拚選舉、沒有專注市政，更諷刺對手鄭運鵬有功夫算跑了幾個行程，不如發揮民代職責，關心公共工程品質。

李鴻源和張善政一起上節目時提到桃園的工程顧問公司和承包廠商不會超過5根手指頭，引發桃園市工務處長賴宇亭發文反駁昔日老長官，鄭文燦除在臉書發文力挺，受訪也斥李鴻源擔任過部長，不應該砸掉自己的招牌。

張善政說，李鴻源的專業不容外界懷疑，讚李是一個非常有專業、自己非常尊重的對象，他直言，每次有人批評到市政府的公共工程，市政府各局處都會搬弄虛假的數字來搪塞，態度非常高傲，都不願意去面對真正的事實。

張善政說，真正的重點在於，桃園最近公共工程頻出包，從幾年前楊梅區公所遇強降雨竟漂浮、平鎮地下停車場坍塌壓死工人，到蘆竹的國民運動中心漏水、八德國民運動中心天花班崩塌，以至於現在的市立總圖書館違法二次施工，甚至還牽涉到蘇貞昌女兒承接下包工程等，讓外界對於桃園市政府的公共工程發包都有很大的問號，但鄭文燦一直沒有說明清楚，反倒一直在迴避。

張善政說，除了公共工程的問題，最近治安也亮紅燈，像是「台版柬埔寨」事件，鄭文燦都沒有因應，相信市民看的非常清楚，鄭文燦最近都在拚選舉，沒有專注市政。

張善政也諷刺對手鄭運鵬，有功夫去計算這幾個月跑了1000多個行程，若拿這個功夫關心桃園的公共工程品質，相信市民會覺得更受惠。

面對鄭運鵬跟廠協會座談再提台積電設廠，張善政說，要保護台積電，就不要再去消費台積電，認為鄭去參加很多活動座談會都很好，但是不要影射說台積電是他帶來桃園的，「不要去消費台積電！」