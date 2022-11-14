屏東最狂嘻哈派對，19日相約屏菸high起來。(屏縣府提供)

屏東最狂嘻哈派對，19日相約屏菸high起來。(屏縣府提供)

屏東縣政府結合在地團隊Southiest Family舉辦的年度嘻哈盛事「2022 Southiest Party」，19日於屏菸1936文化基地展開，結合饒舌、DJ、塗鴉、霹靂舞、知識5大嘻哈元素，另外還有「Freestyle 1on1 battle」尬舞比賽、DJ刷碟、饒舌及街舞等精彩表演，邀請民眾一起來熱力大爆發。

屏東縣政府支持街頭藝術活動走向文創領域，「Southiest Party嘻哈活動」邁入第4年，今年持續秉持「嘻哈文化，在地展現」精神，以「騷底」為活動主題，鼓勵對嘻哈文化有興趣年輕人大膽展現自我，感受屏東青年活力。

屏縣府文化處指出，當天活動於下午1點登場，邀請到各方好手共襄盛舉，特別選在屏菸1936文化基地，讓歷史場域與嘻哈文化碰撞，延展出街頭文化藝術的不同樣貌，讓屏菸成為各種藝術齊聚、交流的空間。

屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會表示，近年嘻哈文化趨向主流市場，台灣表演者實力紛紛站上國際舞台，活動初衷不僅是推廣屏東在地嘻哈文化，也讓屏東對嘻哈有興趣者，就近接觸各領域頂尖創作者的作品與演出。