學生參加「我是羅賓漢」活動，藉由射箭、攀岩運動挑戰自我，訓練不怕困難、勇往直前的精神。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

「魔法分類帽」為運用Ipad分析認知學員的基礎素養和熟悉能力。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

因應多元入學，採適性揚才的教學目標，嶺東中學今年辦理成長營隊，共分4梯次辦理，每梯次僅收150位學員，營隊內容包含魔法分類帽、我是羅賓漢、化生神魔術、英語闖關王等4個單元，其中「魔法分類帽」為運用Ipad分析認知學員的基礎素養和熟悉能力；「化生神魔術」則安排自製乾洗手及神奇銅幣變銀幣與金幣；「英語闖關王」透過桌遊及快問快答和外籍教師進行英文口說闖關遊戲。活動內容豐富，第一梯次秒殺額滿。

另外，「我是羅賓漢」藉由射箭、攀岩運動挑戰自我，訓練不怕困難、勇往直前的精神；參加學員劉同學說，繫好安全帶，雙手緊握支點，雙腳踩穩岩塊，一次移動一個支點，不要往下看一步步的往上爬，慢慢的越爬越高，最後終於攻頂，真的很有挑戰性。

楊同學表示，非常滿意射箭項目，聽老師的指導，用3根手指輕輕地按住箭頭，拉弓的手要放輕鬆並拉至定位點，對準靶心後放手，弓就射出去了。第一支箭因力氣不夠大沒射中靶，後兩支就射中了。

校長周錦貞表示，為了讓學生發展多元化，學校董事會及家長會全力支持在教學方面興建自然類科實驗室、社會類科模擬教室、科技領域實作教室、STEAM創課教室，在體育活動方面興建全中部地區第一座達到歐盟安全規格全部用玻璃纖維打造攀岩場、融合環境的射箭場及標準比賽規格飛鏢場，全方位提供學生更完善學習環境。

嶺東中學指出，國中部自112學年起實施多元入學方案，採計國小5上、5下、6上學業表現及各項多元表現成績，如檢定相關證明或學力檢測、成長營隊、競賽成果、特殊表現等等，甄選各項具有專長學生，中部第一所AI雲端智慧學伴並結合雙語課程規畫專屬英文1對3線上外師課程。