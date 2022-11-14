若平時有存放私房錢的習慣，可以從風水來挑選藏匿位置，讓財運旺起來，命理專欄《旺好運》分享招擺放私房錢的位置，包括神明桌、衣櫃、妝台、書籍、辦公室抽屜，就能藉此招攬福氣，甚至還有助於貴人與桃花運。
1.神明桌
神明廳是住家中光明的所在，常年有神明燈照亮，只要將紅包袋裝好的私房錢放入神明桌抽屜，就能藉此招攬福氣。
2.衣櫃
可選一件較少穿到、移動的衣物或西裝外套，將私房錢與招財開運小物一起放入口袋中，就能有財源滾滾來的效果。
3.梳妝台
梳妝台與個人財庫相關，在梳妝鏡夾層、後方或抽屜，都可放置私房錢，除了財運，還有助於貴人與桃花運。
4.書籍
將私房錢夾入與專業、工作領域相關的書籍中，有助於財運及事業運，夾在具有意義日期的頁數內（結婚紀念日等），效果更好。
5.辦公桌抽屜
辦公桌平時就要整理乾淨，不可有空抽屜，將私房錢放入信封袋，選擇一個少用的抽屜擺放，有助累積財富。
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