永豐餘(1907)今（14）日召開線上法說，在業外收益填補本業獲利缺口下，2022年第三季歸屬母公司稅後淨利「雙升」至14.62億元、每股盈餘（EPS）0.88元，雙創近5季高點。累計前三季歸屬母公司稅後淨利雖腰斬至22.25億元、每股盈餘1.34元，仍雙創同期第三高。

永豐餘第三季合併營收204.04億元，季增1.69％、年增3.12％，創同期新高。惟營業利益1.51億元，季減達73.32％、年減達88.73％，下探5年半低點，使毛利率、營益率「雙降」至13.33％、0.74％，分創近12年同期、5年半低點。

雖然第三季本業獲利驟減，但永豐餘在業外收益達16.92億元，季增達3.13倍、年增達71.94％，使歸屬母公司稅後淨利14.62億元，季增達近1.82倍、年增達12.38％，每股盈餘0.88元，雙雙回升至近5季高點。

觀察主要事業群第三季營業利益，華紙的林漿紙事業群1.11億元、年增達7.45倍，永豐實的消費品事業群1.83億元、年減2.87％，表現大致持穩。但工紙紙器事業群虧損達2.1億元，較去年同期獲利0.98億元大幅轉虧，其他事業群6.7億元、亦年減達99.36％。

累計永豐餘前三季合併營收602.86億元、年減5.29％，仍創同期次高。惟營業利益11.52億元、年減達84.1％，探近6年低點，毛利率14.47％、營益率1.91％分為近9年、近8年低點。歸屬母公司稅後淨利22.25億元、年減達51.14％，每股盈餘1.34元，仍雙創同期第三高。

永豐餘指出，前三季營收受地緣政治紛爭及疫情封控影響而下滑，能源成本及原物料價格上漲使營業利益驟減。業外收益跳增主要受惠認列永豐金等轉投資事業股利收入，以及元太為主的權益法關聯企業認列收益大增73.62％挹注。