台泥(1101)今(14)日下午舉行法說會，董事長張安平預期，2023年看起來，美國、歐洲、中國大陸，沒有任何一個比較大的經濟的火車頭能帶領著世界經濟的發展，相對比較小的經濟體會比較辛苦一點，當然台灣也會比較辛苦。

今年初烏俄戰爭爆發，新冠病毒造成供應鏈損壞及能源缺少，今年其實從年初開始經濟一路往下滑，世界的通貨膨脹一路往上漲，各國央行因應通膨局面一直升息，也造成了全世界匯率大幅度波動。這個因素下面，很多國家都苦不堪言，台股相對幸福，對此感覺比較少，自已預期年底前升息會再來一次。

以美國來講的話，張安平認為，2023年美國經濟可能因為高利率的關係等因素也會變得更差，有可能普通美國經濟的商業貸款利率，可能都會接近於兩個兩位數。張安平說，很快一個多禮拜後，可以看到美國的Thanks Giving Friday或是Christmas Sale，會給我們一個很好的印證，看看美國明年經濟的情形，消費的情形是怎麼樣？

歐洲今年其實一直不是十分很好，明年可能更差。今年冬天歐洲能源短缺，現在大概可以補足，但是價格仍舊非常的高，很有可能像英國已經進入resection，歐洲各國都在這個邊緣比較辛苦。

以日本來講的話，經濟成長通貨膨脹算是相對穩定。但是曾經達到了將近超過150日圓兌一美元。這個是可能1990年以後從來沒有發生過的事情，也是第一次，張安平說，想匯率現在雖然降一點到138、139仍舊很高，這個日本也是一個能源進口國，其實對日本經濟壓力也十分大。