全球記憶體品牌廠ADATA威剛(3260)憑藉深厚的研發底蘊及追求突破的創新精神，以多項專利設計的SE920外接式固態硬碟榮獲台灣精品獎肯定；營運方面，威剛三大產品線都已在今年奠定良好的根基，明年三大事業的產品出貨量將會比今年明顯增長。

除了台灣精品獎肯定之外，SE920也獲得德國Red Dot紅點設計大獎，一再證明威剛堅強的研發能力，深獲海內外專業人士激賞。 其關鍵在於，威剛擅以靈敏的觸角洞察市場趨勢，結合團隊在軟硬體解決方案上的優勢；尤其，近來威剛專注於專利產品的戰略性布局，終能站在產業之先，打造獨特且符合市場需求的產品。

威剛SE920外接式固態硬碟，搭載USB4新世代傳輸介面，具備高達每秒4000MB的傳輸效能。其中，專利設計散熱系統搭配內建微型風扇，簡單的彈壓外殼即可將熱能迅速排出，有效解決因極速效能伴隨而來的熱升溫問題；獨家按壓式可伸縮外殼巧思，收合時不僅縮減體積、方便收納，展開後可強化導風空間，有效散熱，輕盈便攜，提供玩家與創作者一個高速且穩定的行動存儲方案。

而面對全球通膨與能源問題不斷升高，恐衝擊消費性支出，使得十月營收雙減雙位數，威剛也做好2023年全面應戰計畫。董事長陳立白強調，公司旗下高毛利率事業「工控」、「電競品牌XPG暨電競週邊」、「動力系統與電動三輪車」三大產品線都已在今年奠定良好的根基，明年三大事業的產品出貨量將會比今年明顯增長。