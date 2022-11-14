永豐餘(1907)今（14）日召開線上法說，面對俄烏戰爭造成通膨、能源及原物料價格波動、疫情等多重影響，對市場需求與營運增添不確定性，投控聚焦穩定各事業群營運，並透過多元投資布局提升資產報酬率，力拚在市況逆風中維持穩定績效。

各事業群展望方面，華紙的林漿紙事業群市場需求穩健，將持續推動綠色製造、綠色產品、綠色能源三大目標，強化營運永續發展。永豐實為主的消費品事業群則持續優化產品結構、開發多元客戶，期待於明年設備升級後進一步帶動未來成長動能。

至於工紙紙器事業群受地緣政治紛爭、區域性疫情封控影響，供應鏈失衡導致市場需求疲弱。永豐餘表示，將因應台灣、越南、中國大陸三地市場需求變化，優化產品組合、提升資源效益、增加代煤比例，以強化營運體質。

永豐餘總經理駱秉正表示，投控的中國大陸工紙紙器事業為垂直整合布局，受經濟環境及封控等影響，目前市場需求確實非常疲弱。將聚焦穩定營運、去化產品庫存，並積極創造銷售出海口，並據此彈性調整生產。由於整體系統性風險仍非常大，目前非常保守看待。

而越南工紙市場相較於上半年，駱秉正坦言下半年需求看來也有受全球地緣政治、俄烏戰爭、能源及原物料波動、疫情等因素影響，雖然當地自體需求仍有成長，但整體需求確實略有趨緩，因此亦有動態調整生產。

而台灣工紙紙器市場同受資通訊（ICT）及終端市場需求放緩、原物料及能源成本上升影響，市場需求亦略受影響。雖然9月以來廢紙成本出現大幅下滑跡象，但第四季營運重點仍在於先前庫存的完全去化，希望讓營益率能進一步改善。

其他事業群方面，永豐餘旗下長期專注於無線射頻（RF）設計製造的子公司永道-KY，已正式啟動回台上市計畫，於20日向證交所遞件申請上市，為永豐餘投控孵化育成、多元投資營運發展注入新血。