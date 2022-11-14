業外加持，永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙（1905）14日公告第三季稅後純益2.87億元，年增87.6％，也比第二季成長78.2％，換算單季每股純益0.26元，創下近五季最佳表現。

不過受到花蓮廠第三季歲修、原物料船期延誤，以及新台幣貶值等因素影響，華紙第三季象徵本業的營業利益1.11億元，比第二季減少36.8％。由於成本居高不下，為轉嫁成本，華紙先前預告的第四季漲價計畫已成定局，各紙種平均漲幅約15％。

華紙第三季獲利突圍主要靠業外，其中受惠關連企業永豐金發放股利，華紙第三季有股利收入8,825萬元，另外權益法子公司元太今年營運大好，華紙第三季也認列關聯企業利益7,441萬元，為第三季獲利帶來挹注。

展望第四季，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和今天在法說會中表示，從需求面來看，總體經濟因為全球央行持續升息打通膨，及大陸區域性疫情影響，對市場的整體供需現況增添不確定性。另外在成本面，俄烏戰爭尚未平息，全球木片供應持續吃緊，能源價格也居高不下。對後勢仍然不敢太樂觀。

他說，第四季照理說應該會第三季旺一些，但他坦承，可能因為通貨膨張，也可能因為產品提價，今年生意沒有那麼好。

至於在成本方面，短纖紙漿價從今年初每噸約600美元，現在漲到900美元，維持在高檔；長纖漿價也從去年均價750-800美元，今年最高漲破1,000美元大關，最近稍微回到960-980美元，還是在很高的位置。

陳瑞和表示，由於俄烏戰爭持續，而且現在大家追求綠色能源，很多木材被拿去發電，目前國際木片價格高達每噸240-300美元，為歷史超高檔，以前歷史最高也不過180美元，在木片價格欲小不易的情況下，下游的紙漿價格目前看不到下來的跡象。

連帶木片散裝船運價也同樣居高不下。相較於最近貨櫃海運運價大回檔，木片船的價格還在高檔，年初5-6萬噸的木片船日租金約1萬多美元，現在是3～4萬多美元，各項成本依舊居高不下。因此華紙第四季確定將調高各紙種售價，平均漲幅約15％。