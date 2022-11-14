「行銷漏斗」雖然是一個舊的行銷思惟，但廣告操作的模式依然行走在「曝光、思考、轉換、客戶經營」四個階段，現行的科技行銷亦以這樣的方式貫穿其中。所以傑思‧愛德威集團營運長劉怡伶指出，利用行銷漏斗加上數據科技應用，可進行更有效的廣告布局，達到應有的效益。

劉怡伶說，在曝光部分，面對Cookie即將消失，以及疫情後，消費者走出戶外的行為頻繁，她建議可以擴大曝光階段的預算。例如電視廣告、戶外媒體、戶外數位看板，或善用一些團媽（團購社群）、KOL關鍵意見領袖、KOC（關鍵意見消費者）、垂直媒體（指專業網站），甚至Podcast等，即可以補強既有廣告效果的不佳。

在思考部分，可設計題材影響消費者的購買決策。劉怡伶舉髒髒包為例。曾經有一家公司有大量的可可粉庫存快過期，該公司便以烘焙坊合作，製作髒髒包，並製造排隊人潮，引發論壇討論，結果這件事經媒體報導，髒髒包就迅速竄紅起來。不但這些快過期的可可粉被烘焙坊買光了，髒髒包也銷售一空，還帶動起台灣一陣髒髒包旋風。

在轉換部分，除了促銷商品以變現外，也可能是填寫一個名單、利用獎勵引導下載一個APP或註冊一個會員。劉怡伶認為，給予受眾一個購買的理由，方能達成目的。這個理由可能是解決消費者一個痛點，給對方一個願景或一個特別的優惠。

至於會員經營，劉怡伶強調，除了接電話的客服，FB、LINE、IG亦是管道。而聊天機器人可以解決網路24小時不打烊的問題。同時，利用最新科技的NFT（非同質化代幣）這一類獨立數位資產，也可以經營意想不到的受眾會員。劉怡伶以嘟嘟房為例，該公司為之設計了充滿科技感的會員卡，還設計了4種具有價值的虛擬停車卡進行盲盒，例如，一年全天免費、兩年晚上停車免費、兩年白天停車免費，以及終生免費，讓嘟嘟房的品牌聲量瞬間發亮，也為這個品牌注入了時俱進的科技形象。

劉怡伶強調，行銷已不再是憑感覺操作，以數據做為支持，以科學方法提供消費者客製化內容，是必然趨勢。如果中小企業無力購買系統，坊間有許多SaaS (Software as a Service軟體即服務)連接雲端應用程式的服務，可以月租方式，利用平台的系統進行數據收集，也是省錢的辦法。其他更多相關的資訊，可參考《時報大師會館》規劃的「AdTech：數位轉型的關鍵方案」系列課程之中，劉怡伶主講的「AdTech行銷漏斗，MarTech的起手式」，有更精彩之解析。

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