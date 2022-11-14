苗栗縣選委會公布今年地方公職選舉及公投票樣張。（謝明俊攝）

苗栗縣選委會公布今年地方公職選舉及公投票樣張。（謝明俊攝）

苗栗縣選委會公布今年地方公職選舉及公投票樣張，呼籲民眾踴躍投票。（謝明俊攝）

苗栗縣選委會公布今年地方公職選舉候選人選舉公報。（謝明俊攝）

9合1地方公職選舉投票即將在26日舉行，苗栗縣選委會14日舉行記者會說明這次投開票所作業規定，確診者是不可以離開隔離處所前往投開票所投票，各投開票所都會設置體溫量測器，一旦發現有投票民眾體溫異常，將區隔安排在另一區域投票，以防交叉感染。

苗栗縣選委會代理主委陳斌山表示，今年苗栗縣地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決公投，將於11月26日上午8時至下午4時舉行投票，這次選舉為縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉及憲法修正案公民複決公投同時辦理，呼籲選民踴躍投票。

陳斌山指出，今年地方公職人員選舉首次併憲法修正案公民複決公投同時舉行，他提醒民眾，投票時應攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單前往指定投票所投票，這次投票順序是「領、領、投」，先領完選舉票再領公投票，圈選後再依選票公投票種類及顏色投入相對應票匭完成投票。

另因應新冠疫情選務防疫工作，包括1.選舉人前往投票時應配戴口罩，配合量測體溫以及手部消毒。2.選舉人、投票權人前往投票排隊時，以投票所內保持1.5公尺以上，投票所外保持1公尺以上距離為原則。如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，應請與他人保持1.5公尺以上之距離。3.如為尚未解除隔離之確診者，請勿外出投票及參觀開票，違者由衛生局依傳染病防治法規定辦理，並依公職人員選舉罷免法第65條及公民投票法第22條規定，不得進入投票所投票及參觀開票。

因此，各投開票所都會在入口處設置體溫量測器，遇有體溫異常者，將與正常者隔離不同區域投票。

選委會總幹事彭基山表示，這次選舉苗栗縣計有9種選舉票，並以顏色區別，縣長選舉票為淺黃色、鄉鎮市長選舉票為金黃色、區域縣議員選舉票為白色、山地原住民縣議員選舉票為淺綠色、平地原住民縣議員選舉票為淺藍色、區域鄉鎮市民代表選舉票為淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表選舉票為淺橘色、村里長選舉票為白色，公投票為白色，請選民依據選票及公投票顏色分別投入票匭。

彭基山表示，全縣共設置484個投開票所，較上次增設4所，共配置投開票所工作人員達8千餘人。

另外，縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，訂定於11月18日、21日上午9時在吉元、信和有線電視公司第三頻道連線直播，並有網路直播，另安排晚間7時連3日錄影重播，歡迎鄉親收看。

彭基山特別提醒政黨、候選人及民眾於投票日不得從事競選或助選活動，違反者依選罷法處50萬元以上5百萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

彭基山提醒選民，投票當天進入投開票所時，勿攜帶手機、攝影機及電子器材等，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。若將領得之選舉票攜出場外者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金；若選民將領得之選舉票公投票以外之物投入票匭，或將領得之選舉票公投票故意撕毀處新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰。