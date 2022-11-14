今有週刊再揭露民眾黨新竹市長候選人高虹安A助理費，涉低薪高報，今民眾黨全台車隊來到嘉義市，由前立委蔡壁如領軍，被問到對高虹安助理費看法，蔡壁如為高虹安抱屈，指事件已進入司法調查程序，且還不知道吹哨者拿的資料是真是假，呼籲適可而止，謠言止於智者。

台灣民眾黨全台車隊掃街，今抵達嘉義市，出動戰車、吉普車掃街為黨籍候選人拉台聲勢，車隊遊行出發前，蔡壁如被問到對高虹安助理費事件的看法，會不會覺得高虹安委屈？蔡壁如說「當然很委屈」，指這個案子檢調說已進入調查程序裡，應該要謠言止於智者，而且吹哨者拿到的資料是真？還是假？萬一是烏龍爆料呢？透過媒體不斷渲染，是不是意圖使人不當選的行為？

蔡壁如說，既然已進入檢調程序，呼籲大家適可而止，謠言止於智者，一直不斷的渲染，我想虹安委員也會訴諸法律行動，保留法律追訴權。另談到助理費使用，蔡壁如說，不管是議員或立委，辦公室費用的請領、如何運用，只要自己內部講好就好，有自己的內規、依法行政就不會有什麼問題。

這次選舉，民眾黨嘉義市提名東區議員候選人林昱孜、興安里長候選人張哲綱、過溝里里長候選人吳慧玲，3人都是才30多歲政治素人，為提高曝光度，今天民眾黨全台車隊掃街抵達嘉義市，讓他們站在主戰車上，繞行嘉義市區拉台聲勢。