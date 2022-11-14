民進黨桃園市黨部發動第3波負面文宣夾報、塞信箱，暗諷票投國民黨桃園市長候選人張善政，桃園就會和高雄一樣停擺，張善政今斥綠營抹黑、抹紅無所不用其極，強調自己和韓國瑜的關係沒什麼好迴避，跟韓互相非常尊重，痛批民進黨行為令人不齒。
民進黨桃園市黨部第3度以夾報和塞信箱方式，散布「你放心桃園交給韓國瑜張善政團隊嗎？難道桃園要和高雄一樣停擺嗎？」的文宣到市民信箱，把張善政和前高雄市長韓國瑜綁一起，暗諷票投國民黨桃園市長候選人張善政，桃園就會和高雄一樣停擺，這也是繼9月初散布「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」、上周四「再怎麼善良，這些事情都不應該發生」，民進黨市黨部第3度以文宣方式攻擊張善政。
「我覺得他們抹黑、抹紅，無所不用其極，而且把30年前的招數都拿出來用，真的是讓人家非常的不齒！」張善政說，韓國瑜當年在高雄造成風潮，是不爭的事實，韓國瑜和自己曾經是總統、副總統的搭配，2人的關係沒有什麼好迴避的，彼此非常的尊重。
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