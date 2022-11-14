配合台南市喜樹灣裡市地重劃區開發的「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」，結合抽水站、滯洪池及停車場，14日動土，預計2024年5月完工，台南市長黃偉哲表示，市府加強喜樹灣裡地區的治水工作，抽水站工程完工後，每秒抽排水量達30噸，可望發揮效益，保障喜樹灣裡鄉親生命財產安全。

黃偉哲指出，南市府投入5.18億辦理「喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站的主要工程」，內容包括滯洪池、抽水站體、以及停車場等設施。其中抽水站內將建置5台抽水機組，每秒可抽排30噸的水；滯洪池則是利用停車場地下空間，其滯洪體量達8200立方公尺。整體工程完工後對於提升喜樹灣裡聚落防洪能量具有正面助益，把積淹水災害降到最低，保護該區近8千名居民人身安全。

台南市水利局說明，喜樹、灣裡地區地勢低窪，豪大雨期間因外海潮位上漲，導致聚落積水無法立即排出，溢淹路面，必須以機械抽排方式輔助排洪；另外，明興路以東及台17線至省躬三街高地排水，依地勢漫流至喜樹灣裡低地區域，加遽民眾淹水之苦。

為有效解決此問題，水利局遵循總合治水策略，以「高地區域截流重力排放，低地機械抽排輔助排水」雙管齊下的方式進行淹水改善。

水利局表示，南市府近年來積極辦理治水工程，喜樹灣裡低窪地區積淹水情形已有顯著改善，在高地截流工程部分，已陸續完成明興路截流箱涵工程(第1、2標) 、「南市南區明興路截流治理工程」，另外2022年辦理發包的「南市南區省躬三街箱涵延伸工程」，預計2023年4月底投入防汛作業。

在低地機械輔助抽排工程部份，已完成喜樹抽水站(25cms)、灣裡抽水站(20cms)及灣裡排水堤後增設抽水設備工程(7.5cms)，其中配合喜樹灣裡市地重劃區開發的「臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」為治水改善工程的最後一哩路，完工後將提升當地防洪能量，將災害降到最低。(記者張雅雲/台南報導)