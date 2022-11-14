台中市政府社會局積極設置公共托育資源，減輕家庭育兒負擔，優先照顧弱勢族群，提供平價、近便、優質的托育服務，公設民營后里墩北托嬰中心14日上午9時至11月28日下午4時止開放登記，預計收托60名0至2歲嬰幼兒，歡迎符合收托資格者踴躍報名登記。
社會局指出，后里墩北托嬰中心於日前舉辦2場招生說明會，會中介紹中心特色，提供有托育需求的家長更多元的收托資訊；預計12月1日上午10時抽出60名收托名單，抽籤過程將全程錄影。
社會局說，后里墩北托嬰中心在台中市后里區四村路121號2樓(后里區第一公有零售市場)，採日間托育，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助。
社會局強調，凡設籍台中市0至2歲的嬰幼兒、其父母或監護人至少一方設籍於台中市，二者皆符合資格者均可報名登記，歡迎家長踴躍報名。
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