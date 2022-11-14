高端疫苗價格屢屢引發討論，今（14）日有一名網友自稱今年6月被迫離職的高端前員工，在PTT發文爆料相關合約，指出高端疫苗真實採購價格是1081元，先前高端公布的賣價是881元，「中間有200元價差去向不明」。不過高端公司發出聲明，強調該網友是假冒員工身份「造假散布」合約，目前已向調查局報案，請外界勿散布不實資訊、助長假消息散布。

網友在PTT發文表示，自己是高端前員工，因為看不慣某些事和公司的所作所為，說了一些「不該說的話」，在今年6月被迫離職，結果依然被要求「不要亂說話」，太多困難和不安讓他感覺到極度危險，在行業內也找不到下一份工作，聯繫媒體、向審計部提供證據都沒有回應，直到離開台灣、相關行業後，才敢說出「高端疫苗真實價格是1081元」，高端公布的881元只是賣價，「中間有200元價差去向不明」。

對此，高端表示，公司今年6月並無員工離職。該文作者自稱是今年6月離職的前員工、且被要求封口，顯為不實之論述；公司已在10月31日對外說明國內COVID-19疫苗採購合約價金與營收認列，亦說明並無價差或佣金等任何不法情事。

高端公司10月31日曾公布疫苗價格，中央流行疫情指揮中心曾進一步說明，「高端公司公布COVID-19疫苗單價皆屬正確，指揮中心盼外界勿再以訛傳訛」，高端與疾管署簽約執行之「高端新冠肺炎疫苗採購合約」，合約總價金為新臺幣40億3,000萬元整(含稅)；履約交貨數量合計為500萬劑，其中含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」之承諾贈與。

疫苗以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新臺幣881元(含稅)；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新臺幣810元(含稅)；另贈送之20萬劑以多劑型包裝供應。若以480萬劑計價之疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新臺幣840元(含稅)。相關採購價金、數量與合約內容皆屬正確，亦無所謂價差存在，盼外界勿再有不實揣測，以訛傳訛。

近期各大社群網站盜帳號、散布假消息的現象非常普遍，高端呼籲，民眾或機構不要再散布假消息，若損及高端名譽，將委請律師提告，以正視聽。