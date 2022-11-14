澎湖地檢署今年的查賄成績優異，目前已破獲3件、7人交保，同時偵辦首宗地下匯兌洗錢案，高檢署檢察長張斗輝14日特別搭機飛抵澎湖，除了慰勉檢警調人員查賄辛勞，也鼓勵大家查賄最重要的就是「決心與態度」，查賄成績「沒有最好、只有更好」，大家要持續速查嚴辦賄選，並適時發布新聞，發揮嚇阻賄選之效果。

張斗輝由澎湖地檢署檢察長黃智勇、主任檢察官蘇恒毅陪同，分別到澎湖縣調查站、馬公分局慰勉檢警調查賄團隊辛勞，並聽取各機關同仁就轄區內選情分析、情資提供、查賄反賄具體措施及執行情形與績效所做的簡報。

張斗輝提醒檢警調團隊，要善用公職人員選舉罷免法有關自首、自白、查獲正犯或共犯減輕或免除其刑的規定，以利案件之突破。

檢察長黃智勇說明，澎湖地檢署截至目前為止，已查獲現金、送禮等賄選類型共3件，已有7人遭法院認定犯罪嫌疑重大而裁定交保候傳，並查扣不法犯罪所得6萬元及價值500元禮盒。

另外，檢方選前清查地下不法金流，除偵破利用虛擬貨幣交易進行洗錢案件，成功聲押被告2人獲准外，亦查獲不法匯兌金額達1億1230萬6304元，該案是澎湖近10年來首宗地下通匯案件，另扣得現金共24萬2800元。