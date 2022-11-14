台灣高鐵（2633）14日表示，持續觀察售票狀況，發現週末運量逐漸恢復，且每逢年底各地經常舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求；高鐵公司決定自11月18日（五）起至12月25（日）止，周末增開6班次列車，包括周五南下兩班、周日南下北上各兩班（不含投票當周末），以加強服務旅客，歡迎多加利用。

本次增開之列車將自11月16日（三）凌晨零時起開放12月11日（日）以前之車票預購，後續各增開車次則將依一般預售期間，於29天前陸續開放購票。旅客可透過「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購週末各增開班次的車票。（增開車次及停靠模式詳附表）

台灣高鐵表示，舉辦聚會或活動的團體，歡迎利用「20人以上團體優惠」，凡20人（含）以上團體旅客，搭乘指定日期、指定車次之標準車廂對號座，且同一起、訖站，全票旅客可享全額票價平日（周一至周四）7折、假日（周五至周日）8折優惠。

若是學生團體，只要11人（含）以上，就能利用更優惠的「校外教學」專案，搭乘指定日期、指定車次之標準車廂對號座，且同一起、訖站，國中以上學生及全票旅客，可享全額票價7折優惠，國小學生及具敬老、孩童及愛心票優惠身分者，更可享4折優惠。歡迎團體旅客多加利用，呼朋引伴搭高鐵、揪團輕鬆遊台灣。

台灣高鐵現行列車折返清潔消毒、車站每小時消毒一次等防疫措施持續進行，旅客搭乘高鐵時請自備口罩並全程佩戴，若有發燒症狀，請避免搭乘大眾運具。高鐵公司敬請旅客注意個人健康狀況、保持良好衛生習慣，並配合各項防疫措施，共同維護自身健康及大眾乘車安全，享受「搭高鐵．好安心」的美好旅程。