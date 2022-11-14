高中畢業後來台就讀台體大的永田颯太郎，在今年日職選秀獲得樂天金鷲指名，同樣是育成出身的宋家豪也以過來人身分給建議，同時他也提醒後輩不要太著急，「慢慢養成，習慣職業節奏後才能適應一軍強度。」

宋家豪今天出席UBL大專棒球聯賽開季記者會，會中首次遇到未來隊友永田颯太郎，永田表示，這是自己首次遇到宋家豪，覺得很緊張，想多跟他聊天、跟他變熟，宋家豪見到他後主動上前聊天，雖然永田會講中文，但宋家豪仍用日文與他閒聊，「其實都是一些簡單的日文而已啦！」

永田颯太郎將以育成身分投入日職，同樣是育成出身的宋家豪說：「育成本來就非常辛苦，在現有比賽中把最好表現拿出來。養成的過程需要時間，不可能馬上有最好成績，把該做的流程做好，畢竟季賽非常長，先習慣職業節奏才能適應一軍強度。」

宋家豪在大學4年級時才展開旅日生涯，在育成階段時有很多新人、潛力選手一直進來，「這些是壓力也是動力，督促自己要往上爬，不然後面有很多人在追。」

明年適逢合約年，宋家豪要為續留日本拚好成績，但他認為每一年都算是合約年，明年自己還有生涯百中繼成功紀錄想要挑戰，「百中繼成功對我來講應該會是個很棒的里程碑。」