1111人力銀行於舉辦「2022幸福企業」頒獎典禮，冠德企業集團旗下三品牌-冠德建設、根基營造、Global Mall環球購物中心經由網路票選及秘密客機制評選，自近2000家企業中脫穎而出，三家品牌同時再度蟬聯獲頒幸福企業「金獎」榮耀，這也是今年冠德建設繼奪得亞洲最佳企業雇主獎後再獲肯定，顯示冠德集團致力於打造幸福健康職場之成果深獲認同。

冠德企業集團成立40餘年來，旗下冠德建設、根基營造及Global Mall環球購物中心以傳遞幸福生活價值為宗旨，在誠信、服務、創新、永續的經營理念下，不僅提供安心、安全的營建居住空間，並持續提升貼近生活需求的設計及服務，為大眾建構幸福家園，同時更致力於打造幸福企業，以照護員工身心健康為目標，透過友善工作環境、多元薪酬獎勵、完善福利制度，以及線上線下推動健康照護服務，將知識推廣列為員工福利標準配備，並與時俱進，將閱讀結合數位應用、ESG永續理念再進化，建構全方位的幸福、健康職場。

重視員工身心健康 線上線下推廣運動生活化、多元健康照護、運動器材舒壓免費使用 近三年來在疫情的影響下，員工的身心健康已成為企業營運及邁向永續發展的關鍵要素，冠德集團以計畫性、多元化促進措施，為員工打造健康安心的工作環境，包括積極推廣運動風氣，結合科技應用創新舉辦線上運動會，當中同時還結合了綠色永續概念，透過趣味主題、互動模式及競賽獎勵，獲得員工熱烈響應，今年已有將近1000人次參與，此外辦公空間特定區域也增設了健身器材設備、智能按摩椅等，鼓勵員工休息時間能舒展及放鬆，同時還設有籃球社、壘球社，將健康與ESG的概念落實於員工日常生活中。

除了提倡規律運動，還提供員工多元健康照護服務，包括每年健康檢查補助、電話或面對面諮詢及心靈講座、最新健康資訊分享等，全方位打造身心平衡的健康職場環境。