雲林縣口湖鄉成龍納骨塔前興建太陽能停車場，民眾掛紅布條要求鄉公所撤案。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉公所規畫在成龍納骨塔前方空地興建太陽能停車場，民進黨縣議員候選人蔡孟真14日抨擊鄉長林哲凌未與地方溝通，且可能只設置太陽能板而沒有停車功能，要求公所撤案。同為縣議員候選人、今年退出民進黨的林哲凌則強調興建太陽能停車場完全依規定向縣府申請，請對手不要在選前拿來作文章。

尋求連任縣議員的蔡孟真，14日在成龍納骨塔前方空地舉行記者會，要求鄉公所撤除太陽能停車場興建案，數十名民眾到場聲援，眾人認為太陽能板的基樁相當密集，根本無法作為停車場，且在納骨塔前設置建物，將破壞整體風水，公所事前並沒有舉行說明會，很多人都不知道。

蔡孟真表示，她接獲民眾陳情後，請縣政府民政處、建設處提供停車場工程相關資料，發現公所先向民政處申請太陽能光電設置，有提到將利用納骨塔前9986平方公尺空地，規畫設置太陽能停車場，但太陽能廠商向建設處申請興建太陽能設備時，卻隻字未提停車場，根本就是在欺騙民眾。

蔡孟真說，最令她無法接受的是，林哲凌還在競選文宣上提到，「因為選舉到了，一群居心叵測的候選人故意扭曲，說是為了作綠能才作停車場，顛倒是非，甚至牽扯風水地理，不惜以蠱惑民心、造成地方傷害的行為，企圖博取選舉關注」。林自己作錯事，竟還抹黑別人，對此她不排除提告。

林哲凌則指出，因民眾反映到納骨塔停車不便，因此他才會與太陽能業者合作，由業者出資興建太陽能停車場，公所不用花錢，就可滿足民眾的需求，還有租金可收，沒想到有人卻拿這件事來作文章，企圖在選前誤導民眾，是否興建停車場，大家可以進行討論，好的政策卻淪為政治操作，令人遺憾。