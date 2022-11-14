美國10月7日率先宣布擴大對中國實施晶片管制，根據英國金融時報報導，美國為阻擾中國開發軍事用途所需的先進半導體，一年多前即設法和日本、荷蘭等國協調一致行動，美日荷三國原本今年即將針對管制10奈米以下製程晶片敲定臨時性協議，但美國後來主張擴大管制至14奈米以下，令荷蘭卻步。

報導指出，傳出美國商務部旗下工業及安全局副部長Alan Estevez本月將飛往荷蘭，設法和荷蘭就晶片管制達成協議，兩國原本在今年稍早快要達成初步協議，管制10奈米製程晶片設備出口，但美國後來主張擴大管制至14奈米以下，主因在於，中國晶圓代工龍頭中芯宣稱已開發出一款7奈米晶片，增加美國提高晶片管制門檻的急迫性。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)9月表示，美國晶片技術領先對手的幅度拉得越大越好，這暗示拜登策略將比部分盟友預估的更為激進，令荷蘭政府感到沮喪。

至於日本方面，日本前貿易部官員Masahiko Hosokawa說，日本整體方向與美國一致，但因為法令限制，在沒有國際共識的情況下，日本無法跟進實施管制。